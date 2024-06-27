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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
ПАРЄ ухвалила резолюцію про геноцидний намір росіян проти України
23:12 26.06.2024 |
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала геноцидний намір у діях росіян проти України.
Про це заявила нардеп, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слугу народу" у Telegram.
Вона наголосила, що документ містить безпрецедентні пункти щодо підтримки української культури та збереження української ідентичності.
Зокрема, резолюція засуджує державну політику русифікації, яку представники країни-агресора впроваджували на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року. Зокрема, йдеться про заборону української мови, культурну ідентичність, літературу та історію.
"(У резолюції - ред.) чітко закріплено, що умисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність", - додала Кравчук.
При цьому в ПАРЄ прийняли правку, яка визнає, що росіяни проводять політику русифікації стосовно корінних народів РФ.
Така резолюція закликає держави-члени ПАРЄ посилити санкції проти росіян і передбачити повне відшкодування на підставі міжнародного права.
Також члени ПАРЄ допомагатимуть Україні збирати докази воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини та розробляти проекти для культурної спадщини.
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