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Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном
18:01 26.06.2024 |
Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Це означає, що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності робітників та багато чого іншого", - пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.
Оцінка ДПС проходила у кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року. Особливу увагу приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходам до забезпечення кібербезпеки.
Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) - обов'язковий крок до імплементації автоматичного обміну інформацією. Юрисдикції повинні пройти оцінку конфіденційності та захисту даних перед здійсненням такого обміну та продемонструвати належний рівень захисту інформації.
Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією.
Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін у вересні 2024 року.
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