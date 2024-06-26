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АНАЛІТИКА

Соцопитування: довіра президенту України складає 50%

14:44 26.06.2024 |

Політика

 

54% респондентів висловили довіру Володимиру Зеленському, водночас президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних, такими є результати опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року.

Згідно з результатами дослідження, презентованого в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу, респонденти частіше висловлювали довіру, аніж недовіру, до Віталія Кіма (відповідно, 46% і 32,5%), Дмитра Кулеби (відповідно, 43% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно, 38% і 25%).

Водночас більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Олексію Арестовичу (80%), Юрію Бойку (77%), Мар'яні Безуглій (68%), Петру Порошенку (67%), Андрію Єрмаку (64%), Руслану Стефанчуку (64%), Давиду Арахамії (62%), Денису Шмигалю (57%).

Серед респондентів частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Ірини Верещук (не довіряють 49%, довіряють 28%), Сергія Притули (відповідно, 47% і 41%), Віталія Кличка (відповідно, 45% і 41%), Михайла Подоляка (відповідно, 42% і 36%), Рустема Умєрова (відповідно, 41% і 28%), Данила Гетманцева (відповідно, 40% і 20%), Ігоря Клименка (відповідно, 31,5% і 24%), Олександра Литвиненка (відповідно, 26% і 14%).

Опитування проводив Центр Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Соцопитування здійснюється Pact в Україні. Його зміст є виключною відповідальністю Pact і його партнерів і необов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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