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АНАЛІТИКА

Новообраний генсек Ради Європи назвав Україну своїм пріоритетом

 

Щойно обраний генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе наголосив, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом.

Одразу після оголошення результатів виборів Берсе зробив першу публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі, передає кореспондент Укрінформу.

«Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями», - заявив Берсе.

Новий генеральний секретар має намір розширити діяльність, якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки.

«Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі», - наголосив Берсе.

Ален Берсе, колишній президент Швейцарської Конфедерації, очолюватиме Раду Європи наступні 5 років.

За результатами другого туру голосування під час літньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі він набрав 114 голосів, 46 було віддано за бельгійця Дідьє Рейндерса, 85 - за естонського кандидата Індрека Саара. Усього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.
 

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