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Новообраний генсек Ради Європи назвав Україну своїм пріоритетом
10:57 26.06.2024 |
Щойно обраний генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе наголосив, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом.
Одразу після оголошення результатів виборів Берсе зробив першу публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі, передає кореспондент Укрінформу.
«Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями», - заявив Берсе.
Новий генеральний секретар має намір розширити діяльність, якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки.
«Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі», - наголосив Берсе.
Ален Берсе, колишній президент Швейцарської Конфедерації, очолюватиме Раду Європи наступні 5 років.
За результатами другого туру голосування під час літньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі він набрав 114 голосів, 46 було віддано за бельгійця Дідьє Рейндерса, 85 - за естонського кандидата Індрека Саара. Усього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.
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