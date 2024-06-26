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CNN: США можуть дозволити відправлення військових підрядників до України
23:48 25.06.2024 |
Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.
Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців, пише "Європейська правда".
США вивели всіх своїх інструкторів із України до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та категорично виключали військову присутність на українській території від того часу.
Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.
За словами джерел CNN, протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження на підрядників в Україні з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою.
Вони підкреслили, що рішення наразі обговорюється і не отримало остаточного схвалення президента США.
Але в разі схвалення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. До прикладу, пише CNN, винищувачі F-16, як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати.
Одне з джерел вказало, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.
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