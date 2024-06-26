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Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов' язання
23:19 25.06.2024 |
Рада ЄС санкціонувала підписання незобов'язуючого документа у вигляді спільних зобов'язань з безпеки між Європейським Союзом і Україною.
Відповідне рішення було ухвалено у вівторок у межах засідання Ради ЄС із загальних питань, повідомляє пресслужба Ради ЄС.
У Раді ЄС нагадали, що первісну угоду про те, що ЄС і його держави-члени "в довгостроковій перспективі та разом із партнерами сприятимуть виконанню безпекових зобов'язань перед Україною, тим самим допомагаючи Україні захистити себе, протистояти зусиллям із дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому, ухвалила Європейська рада на засіданні в жовтні 2023 року".
Очікується, що документ буде підписано в рамках проведення засідання Європейської ради, яке відбудеться 27-28 червня в Брюсселі.
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