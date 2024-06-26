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ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство
17:20 25.06.2024 |
У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Конференція розпочалася з виступу прем'єра України Дениса Шмигаля по відеозв'язку. Далі слово перейшло до Аджі Лябіб, міністерки закордонних справ Бельгії, яка в цьому півріччі головує у Раді ЄС.
Делегацію України очолює віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Від імені Європейського Союзу я рада вітати тут сьогодні шановних представників України на відкритті переговорів про вступ вашої країни до ЄС", - сказала Аджа Лябіб.
На міжурядовій конференції сторони обмінюються позиціями і заявами щодо вступних переговорів.
А самі по собі переговори по суті розпочнуться з відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери, що стосується засадничих питань Євросоюзу.
Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.
Переговори офіційно стартують до того, як 1 липня Угорщина, яка скептично ставиться до євроінтеграції України, замінить Бельгію та перейме головування в Євросоюзі і матиме більший вплив на ухвалення рішень в ЄС.
Переговори почнуться через понад 10 років після того, як тисячі українців вийшли на Євромайдан, аби відстояти рух країни до ЄС, та через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії, яка прагне утримати Україну у своїй орбіті.
Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, хоча невідомо, скільки часу займе переговорний процес.
З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.
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