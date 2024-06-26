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ЗМІ: В ЄС погодили другий строк фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії та інші топпосади
16:55 25.06.2024 |
Незадовго до вирішального саміту ЄС глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.
Про це агенції DPA стало відомо з переговорних кіл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.
Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.
Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки. На цій посаді соціаліст відповідатиме за підготовку самітів ЄС і головуватиме на робочих засіданнях. Якщо Кошта добре впорається з цією роботою, він зможе отримати другий термін на посаді, згідно з чинною практикою.
Президент Єврокомісії та керівник зовнішньою політикою ЄС призначаються на один законодавчий період, тобто приблизно на п'ять років.
Основою для угоди, яка ще має бути формалізована на саміті ЄС у четвер і п'ятницю, є результати європейських виборів, що відбулися трохи більше двох тижнів тому.
Головними переговірниками Європейської народної партії були прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, тоді як переговірниками соціал-демократів були канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Ліберали покладаються на президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який йде у відставку, як на провідних переговірників.
Після очікуваного висунення кандидатури фон дер Ляєн на саміті ЄС, вона все ще має бути обрана більшістю в Європарламенті. Для цього німкені доведеться заручитися підтримкою депутатів протягом найближчих тижнів. Голосування відбудеться не раніше третього тижня липня і вважається найбільшою перешкодою на шляху до другого президентського терміну фон дер Ляєн.
Причина полягає в тому, що вибори відбудуться шляхом таємного голосування, а фон дер Ляєн має порівняно багато критиків у Європарламенті.
Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі 17 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.
ЗМІ раніше повідомили, що правоцентристська Європейська народна партія, яка виграла вибори в Європарламент, поставила додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.
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