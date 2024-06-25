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АНАЛІТИКА

Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot і танки Leopard

 

Відправлена Іспанією друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot прибула в Україну минулої п'ятниці, повідомляє іспанське видання El Mundo з посиланням на джерела в уряді.

До постачання, крім Patriot, входить друга партія танків Leopard, різні типи боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійські установки, системи боротьби з дронами, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

Видання нагадало, що відправлення ракет Patriot 25 травня анонсувала міністерка оборони Маргарита Роблес на міністерському засіданні Контактної групи з оборони України, на якому був присутній її колега Рустем Умєров.

Через два дні після заяви Роблес союзникам президент уряду Педро Санчес і президент України Володимир Зеленський уклали в Мадриді угоду про безпеку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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