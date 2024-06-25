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Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

09:20 25.06.2024 |

Політика

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Конфлікт у Дніпрі

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу

Також повідомляється, що Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Крім того, у зв'язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюється ДБР.

Прізвища нардепа Офіс генпрокурора не називає.

Що кажуть у ДБР?

За даними ДБР, повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі.

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР

 

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
 

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