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АНАЛІТИКА

Звільнення після скандалу. Що відомо про генерала Содоля, який очолював Об'єднані сили

23:55 24.06.2024 |

Політика

 

Юрія Содоль був звільнений з посади командувача Об'єднаних Сил ЗСУ ввечері 24 червня за указом президента Володимира Зеленського. Кадровим змінам передували чутки про розслідування проти Содоля.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про Юрія Содоля і можливі причини його відставки.

Бойовий генерал. Біографія Юрія Содоля

Юрію Содолю 53 роки, народився у Чугуєві на Харківщині у родині військовослужбовців.

Закінчив артилерійське командне училище в Сумах та Національну академію оборони України за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ".

Почав службу в Десантних військах ЗСУ у 2003-му, через 4 роки став командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На цій посаді Содоль зустрів початок війни у ​​2014 році на сході України.

Брав участь у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, його бригада була залучена у прикритті виходу ЗСУ з Дебальцевого.

На початку 2015 року був призначений першим заступником командувача Десантно-штурмовими військами. З березня 2018 Содоль командував Морською піхотою ВМС ЗСУ. Того ж року отримав звання генерал-лейтенанта.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році брав участь у боях під Волновахою, в обороні Маріуполя. Був нагороджений званням Героя України.

Очолював оперативно-тактичне угруповання ЗСУ "Донецьк" на Вугледарському напрямку.

В результаті кадрових перестановок у вищому військовому командуванні в лютому 2024 року Юрія Содоля було призначено командувачем Об'єднаних Сил замість Сергія Наєва.

Що відомо про скандал із Содолем

У неділю, 23 червня, з'явилася інформація про те, що начальник штабу бригади "Азов" Нацгвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо одного з українських бойових генералів.

Кротевич звинуватив воєначальника у перевищенні службових повноважень, некомпетентному командуванні, результатом якого стала втрата великої території України. Також "азовець" закликав ДБР перевірити генерала за фактом можливої співпраці з ворогом.

"Написав листа до ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - написав Богдан Кротевич у Telegram.

Він не повідомив ім'я генерала, але зазначив, що всі військовослужбовці розуміють, про кого йдеться. За словами Кротевича, цього генерала "99% військових ненавидять за те, що він робить".

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе вона службові розслідування не ініціює", - наголосив начштабу "Азова".

Пізніше низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Кротевич звернувся до ДБР із заявою проти командира Об'єднаних сил Юрія Содоля.

У Держбюро розслідувань підтвердили РБК-Україна, що заява прийнята, вона знаходиться на етапі розгляду. Провадження поки що не відкрили.

Відставка командувача Об'єднаних Сил ЗСУ

Увечері 24 червня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення замінити Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

"Обговорили кадрові питання у ЗСУ. Я прийняв рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля бригадним генералом Андрієм Гнатовим", - повідомив Зеленський.

Подробиць щодо причин відставки Содоля голова держави не розкрив. При цьому він зазначив, що провів нараду з військовими, у тому числі з міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генштабу, де говорили про ситуацію за ключовими напрямами фронту, зокрема про Донбас.

Андрій Гнатов, який змінив Юрія Содоля на посаді Командувача Об'єднаних сил ЗСУ, є бригадним генералом. Був одним із командувачів визволення Херсонщини, керував обороною Бахмута.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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