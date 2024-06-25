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Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок
23:04 24.06.2024 |
Українські захисники, ймовірно, атакували центр далекого космічного зв'язку під тимчасово окупованою Євпаторією 23 червня. З'явився супутниковий знімок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.
Як зауважило видання, на супутникових знімках можна побачити наслідки пожежі на військовому об'єкті росіян у селі Вітіно, де розміщено центр далекого космічного зв'язку.
Журналісти наголошують, що це важлива військова частина у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.
Що передувало
Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Росіяни скаржилися на ракетний удар по півострову. Офіційного підтвердження української сторони не було.
Сьогодні, 24 червня, видання Defence Express написало про те, що українські захисники атакували центр далекого космічного зв'язку під Євпаторією. Про це свідчили відео, які оприлюднили у мережі.
У виданні наголошували, що центр далекого космічного зв'язку є досить унікальним об'єктом.
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