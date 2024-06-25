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Удар по складу «Шахедів» на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів
22:58 24.06.2024 |
Внаслідок атаки українських дронів на склад "Шахедів" у місті Єйськ Краснодарського краю РФ було знищено 120 російських безпілотників різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
"21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - йдеться в повідомленні.
В результаті удару було знищено:
* "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 од.;
* ударний БПЛА "Ланцет" - 50 од.;
* розвідувальний БПЛА "ZALA" - 40 од.;
* розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.
Окрім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
Що передувало
Нагадаємо, 21 червня у Краснодарському краї РФ були атаковані місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди".
Атака була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.
Раніше повідомлялося, що під час удару, завданого Силами оборони України по ворожих об'єктах в російській Краснодарському краї було знищене місце зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" та супутня інфраструктура.
Пізніше були оприлюднені супутникові знімки, які продемонстрували ушкодження казарми та ангару в Ейську у Краснодарському краї РФ, де була атакована військова частина ППО.
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