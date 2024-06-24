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АНАЛІТИКА

Нові санкції ЄС закривають порти Європи для «тіньового флоту» РФ

 

Новий пакет санкцій, про ухвалення якого у понеділок оголосила Рада ЄС, спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як зазначено, вперше ЄС ухвалив заходи, спрямовані на конкретні судна, що сприяють війні Росії проти України.

На ці судна поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання послуг.

Ці судна можуть бути визначені з різних причин, таких як транспортування військової техніки для Росії, транспортування вкраденого українського зерна, підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, наприклад, через транспортування компонентів СПГ або перевалку СПГ.

Як підкреслили в Раді ЄС, цей захід також спрямований проти танкерів, що входять до складу "тіньового флоту".

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше минулого тижня.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.
 

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