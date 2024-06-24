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АНАЛІТИКА

ЄС запровадив санкції проти російського аналога SWIFT

 

До чотирнадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії були включені заходи проти "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), розробленої Центральним банком Росії як аналог системи SWIFT.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Зокрема, Рада ЄС вирішила заборонити використання СПФП.

Суб'єктам ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до СПФП або еквівалентних спеціалізованих служб.

Крім того, операторам з ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з юридичними особами, включеними до спеціального переліку, які використовують СПФП за межами Росії.

Також у новому пакеті Рада вводить заборону на транзакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалют, створеними за межами ЄС, якщо ці суб'єкти сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до Росії товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, товарів для ведення бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Крім того, нові санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Крім того, новий пакет спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляли раніше, новий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає додаткові інструменти боротьби з обходом наявних обмежувальних заходів.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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