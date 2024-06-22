Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot

Голова нідерландського Міністерства оборони Кайса Оллонгрен у п'ятницю, 21 червня, оголосила, що Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагентство ANP.

Оллонгрен у п'ятницю підтвердила, що Нідерланди знайшли компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Вона відмовилась говорити, яка саме країна допоможе з постачанням системи.

Голова нідерландського Міноборони також відмовилась повідомляти терміни передання Україні ЗРК Patriot, щоб не розкрити цю інформацію для Росії.

Нагадаємо, Нідерланди наприкінці травня оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.

Україна говорила, що в найближчій перспективі потребує сім зенітно-ракетних систем Patriot для захисту неба від російських атак.

Після цього про передання своїх систем оголосили Німеччина та Румунія.