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Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
Колишній директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та ексзаступник очільника Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗУ) Артем Ситник став заступником директора держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.
Про це сам Ситник розповів виданню ZN.UA.
За його словами, на новій посаді він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.
Як повідомлялося, на початку червня Артема Ситника звільнили з посади заступника голови Національного агентства із запобігань корупції, яку він обіймав з травня 2022 року. До цього з 2015 року він очолював НАБУ.
Нагадаємо, "Агенцію оборонних закупівель" Міноборони створили у 2022 році з метою звести до мінімуму корупційні ризики при закупівлі зброї. Зараз це держпідприємство очолює Марина Безрукова, яка обійняла цю посаду на початку 2024 року. Саме її заступником і призначили Ситника.
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