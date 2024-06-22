У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом

Безпекову угоду між Європейським Союзом і Україною підпишуть найближчими днями, повідомив на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 21 червня, високопосадовець ЄС. Він зазначив, що сторони вже погодили текст договору - на це знадобилося кілька місяців. За словами чиновника, очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Тим часом очікується і те, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні. Цим займуться глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв'язку. "Надання Україні озброєнь - наш головний пріоритет", - зазначив високопоставлений чиновник. Ця тема буде першою на порядку денному в Раді ЄС із закордонних справ.

Ще одним пунктом порядку денного вказується ситуація в Грузії. "Суть дискусії в тому, що Грузія хотіла стати членом ЄС, однак ми бачимо, що вона затвердила закон, який суперечить нашому законодавству і нашим цінностям, будучи країною-кандидатом", - сказав чиновник. Жодних рішень щодо цього на раді не очікується, проте обговорення цієї теми продовжиться на саміті Євросоюзу 27 і 28 червня.