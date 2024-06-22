Фінансові новини
- |
- 22.06.24
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
23:42 21.06.2024 |
Безпекову угоду між Європейським Союзом і Україною підпишуть найближчими днями, повідомив на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 21 червня, високопосадовець ЄС. Він зазначив, що сторони вже погодили текст договору - на це знадобилося кілька місяців. За словами чиновника, очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
Тим часом очікується і те, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні. Цим займуться глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв'язку. "Надання Україні озброєнь - наш головний пріоритет", - зазначив високопоставлений чиновник. Ця тема буде першою на порядку денному в Раді ЄС із закордонних справ.
Ще одним пунктом порядку денного вказується ситуація в Грузії. "Суть дискусії в тому, що Грузія хотіла стати членом ЄС, однак ми бачимо, що вона затвердила закон, який суперечить нашому законодавству і нашим цінностям, будучи країною-кандидатом", - сказав чиновник. Жодних рішень щодо цього на раді не очікується, проте обговорення цієї теми продовжиться на саміті Євросоюзу 27 і 28 червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
|Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
|Рютте стане новим генсеком НАТО, президент Румунії зняв кандидатуру
Бізнес
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X