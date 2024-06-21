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ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
13:06 21.06.2024 |
Рада ЄС затвердила переговорні рамки для України і Молдови.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в ЄС.
"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", - сказав він.
Рішення було ухвалено в межах засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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