ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело

Рада ЄС затвердила переговорні рамки для України і Молдови.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в ЄС.

"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", - сказав він.

Рішення було ухвалено в межах засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.