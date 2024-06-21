Нацбанк заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх

Національний банк з 22 червня запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування онлайн-казино, а також сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Зазначені зміни внесені постановою правління Нацбанку № 72 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набирає чинності з 22 червня 2024 року.

Онлайн-казино в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.

На початку квітня 2024 року президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв'язку та секретарем Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з онлайн-казино та заявив про підготовку заходів для контролю над галуззю.

Це було зроблено у відповідь на петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству, яку 29 березня зареєстрував військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко.