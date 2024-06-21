Фінансові новини
- |
- 21.06.24
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон
08:39 21.06.2024 |
Сполучені Штати заявили, що Україна може застосовувати їхню зброю для ударів по російських силах, які обстрілюють українські війська в будь-якій точці кордону з РФ, а не лише на російській території поблизу Харківської області.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Пентагону Патрик Райдер.
За словами представника Міноборони, використання Україною зброї проти російських військ не обмежується територією поблизу Харкова з російського боку.
"Оскільки ми бачимо, як російські війська ведуть вогонь через кордон, здатність України вести вогонь у відповідь по цих наземних військах, використовуючи боєприпаси, надані США, є самообороною", - зазначив Райдер.
Зауваження речника Пентагону перегукуються з коментарями радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, які він зробив в інтерв'ю PBS цього тижня.
"Це (дозвіл бити американською зброєю - Ред.) поширюється на будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон з російського боку на український, щоб спробувати захопити додаткову українську територію", - сказав він.
Салліван також вказав, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони для ударів по літаках РФ, що летять у російському повітряному просторі, якщо вони збираються відкривати вогонь по українському повітряному простору.
"Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо РФ нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", - вказав Салліван.
Раніше президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.
Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.
При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
|Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні
|Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки
|В ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії
|Фінкомітет схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ після ночі роздумів
|РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго
|РосЗМІ пишуть про атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї: спалахнули пожежі
|США відклали поставку Швейцарії ракет до Patriot, бо Україна в пріоритеті
Бізнес
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим