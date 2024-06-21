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Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
23:55 20.06.2024 |
Провідний німецький виробник зброї й боєприпасів Rheinmetall отримав найбільше у своїй історії замовлення.
У четвер, 20 червня, Бундесвер розширив рамкову угоду на виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів, укладену ще в липні 2023 року, вартість якої становила 1,3 мільярда євро, на ще 7,2 млрд євро, збільшивши контракт до €8,5 млрд.
Точна кількість замовлених боєприпасів не розкривається, однак найімовірніше, йдеться про кілька мільйонів, пише німецька агенція dpa.
Україна отримає частину снарядів із замовлення
У Rheinmetall повідомили, що снаряди призначені насамперед для поповнення запасів Бундесверу (німецьких збройних сил), водночас частина законтрактованого обсягу призначена для Збройних сил України (ЗСУ). У замовленні також візьмуть участь союзники Німеччини - Нідерланди, Естонія та Данія.
Вироблятимуть ці снаряди в переважно на заводі в Унтерлюсі, що споруджується в Нижній Саксонії. Керівництво компанії наголошує, що угода забезпечить необхідне завантаження його потужностей. Крім того, Rheinmetall має виробничі потужності для випуску боєприпасів в Іспанії, Південно-Африканській Республіці та Австралії.
Поставки заплановано розпочати на початку 2025 року. Перша партія вартуватиме 880 мільйонів євро. Наразі незрозуміло, як довго діятиме угода - підписана минулого року була розрахована на шість років.
До початку повномасштабної війни Росії проти Україні Rheinmetall виробляв 70 тисяч пострілів артилерійських боєприпасів на рік, однак після збільшення виробничих потужностей і придбання іспанського конкурента Expal ця цифра значно зросла. Очікується, що до 2025-го показник становитиме 700 тисяч і надалі зростатиме. За попередніми даними, до 2027-го він може сягнути 1,1 мільйона пострілів на рік.
Rheinmetall - найбільший німецький виробник озброєнь, що випускає танки, військові вантажівки й гармати. Компанія також претендує на звання найбільшого виробника великокаліберних боєприпасів стандартів НАТО.
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