Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку

Сполучені Штати Америки нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні, відправивши їй їх раніше, ніж в інші країни, які розмістили замовлення на них у американських компаній-виробників. Це у четвер, 20 червня, офіційно підтвердив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Уряд Сполучених Штатів ухвалив важке, але необхідне рішення про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, на користь України", - цитує його агенція AFP.

Кірбі уточнив, що йдеться про сотні ракет протиповітряної оборони (ППО), які Збройні сили України (ЗСУ) мають отримати в межах цього рішення. Перша партія надійде до України вже в найближчі тижні.

Щодо ракет для інших країн-замовників, то, за його словами, вони їх отримають згідно з чинними контрактами, лише з певним запізненням.

Нагадаємо, раніше цього дня про такі плани адміністрації президента США Джо Байдена повідомило з посиланням на джерело британське ділове видання Financial Times. Також сьогодні стало відомо про офіційне рішення Румунії передати Україні систему ППО Patriot.