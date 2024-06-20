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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot

 

У Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні за результатами засідання Вищої ради оборони під головуванням президента Клауса Йоганніса.

На засіданні Вищої ради оборони Міноборони Румунії презентувало свій аналіз щодо стану, використання та важливості чотирьох (у майбутньому) румунських систем Patriot для національної та колективної оборони і того, як може змінити ситуацію передача однієї системи Україні.

"Зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні внаслідок постійних масованих атак Росії проти цивільних та цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, та наслідків цієї ситуації для регіону, у тому числі безпеки Румунії, члени ради у тісній координації з союзниками ухвалили рішення про передачу системи Patriot Україні", - йдеться у заяві.

"Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, що закриє потреби захисту національного повітряного простору... Рішення ухвалено на основі глибокої технічної оцінки румунських органів влади, вжито усіх заходів для усунення ризиків створення вразливостей для Румунії... Продовжаться дискусії із союзниками щодо подальшого посилення нашої протиповітряної оборони", - додають у комюніке.

У заяві додали, що Румунія продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Перед цим повідомляли, що Міноборони Румунії проти того, щоб віддавати одну з румунських систем Patriot Україні, але таке рішення не виключене.

Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.

У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".

На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третя очікується до кінця року, а четверта - на початку наступного року.
Ключові теги: Румунія
 

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