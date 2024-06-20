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АНАЛІТИКА

В ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

 

Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти РФ, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомило бельгійське головування Бельгії в Раді ЄС.

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти Росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Перед тим Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Один із дипломатів ЄС сказав виданню Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

Нагадаємо, в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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