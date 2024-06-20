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АНАЛІТИКА

РосЗМІ пишуть про атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї: спалахнули пожежі

 

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. На підприємстві почалася пожежа. Також повідомляється про атаку на НПЗ у селищі Енем в Адигеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Baza, Shot, ASTRA.

За даними російських каналів, атака на завод розпочалася близько 2:30.

Росіяни пишуть, що дрони нібито були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. На місці працюють оперативні служби.

Також повідомляють про вибухи та пожежу в селищі Енем в Адигеї. Офіційної інформації наразі немає.

ASTRA пише, що в Енемі знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема - Афіпський НПЗ, де вирує пожежа.

Крім того, росЗМІ повідомляють про "атаку дронів ВСУ" по Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Безпілотник нібито впав на приватну хату, повністю зруйнований. За попередньою інформацією російської сторони є загиблий.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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