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РосЗМІ пишуть про атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї та Адигеї: спалахнули пожежі
08:07 20.06.2024 |
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. На підприємстві почалася пожежа. Також повідомляється про атаку на НПЗ у селищі Енем в Адигеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Baza, Shot, ASTRA.
За даними російських каналів, атака на завод розпочалася близько 2:30.
Росіяни пишуть, що дрони нібито були збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. На місці працюють оперативні служби.
Також повідомляють про вибухи та пожежу в селищі Енем в Адигеї. Офіційної інформації наразі немає.
ASTRA пише, що в Енемі знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема - Афіпський НПЗ, де вирує пожежа.
Крім того, росЗМІ повідомляють про "атаку дронів ВСУ" по Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Безпілотник нібито впав на приватну хату, повністю зруйнований. За попередньою інформацією російської сторони є загиблий.
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