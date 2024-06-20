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АНАЛІТИКА

США відклали поставку Швейцарії ракет до Patriot, бо Україна в пріоритеті

 

Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.

Про це спершу повідомив швейцарський таблоїд Blick із посиланням на джерела, пізніше інформацію підтвердили в уряді країни, повідомляє "Європейська правда".

Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії підтвердило в середу, що поставки до ракет до Patriot будуть відкладені через рішення уряду США і, ймовірно, не зможуть відбутися в заплановані терміни.

Передбачалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot будуть прийняті на озброєння швейцарської армії у 2030 і 2031 роках. Нині ж ці строки можуть бути зміщені через передбачене в угоді посилання на форсмажорні обставини - якими у США називають війну в Україні.

"Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками і країнами", - наголосило швейцарське Федеральне відомство з оборонних закупівель.

Швейцарія оголосила про підписання з урядом США контракту на закупівлю керованих ракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot в жовтні 2023 року.

PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) є новітнім типом ракет для Patriot і в основному використовується для захисту від боєголовок малої дальності.

Нове озброєння є частиною програми модернізації протиповітряної оборони Збройних сил Швейцарії Air2030. У її межах країна також уклала угоду про закупівлю сучасних винищувачів F-35A.
 

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