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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США відклали поставку Швейцарії ракет до Patriot, бо Україна в пріоритеті
23:49 19.06.2024 |
Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.
Про це спершу повідомив швейцарський таблоїд Blick із посиланням на джерела, пізніше інформацію підтвердили в уряді країни, повідомляє "Європейська правда".
Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії підтвердило в середу, що поставки до ракет до Patriot будуть відкладені через рішення уряду США і, ймовірно, не зможуть відбутися в заплановані терміни.
Передбачалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot будуть прийняті на озброєння швейцарської армії у 2030 і 2031 роках. Нині ж ці строки можуть бути зміщені через передбачене в угоді посилання на форсмажорні обставини - якими у США називають війну в Україні.
"Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками і країнами", - наголосило швейцарське Федеральне відомство з оборонних закупівель.
Швейцарія оголосила про підписання з урядом США контракту на закупівлю керованих ракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot в жовтні 2023 року.
PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) є новітнім типом ракет для Patriot і в основному використовується для захисту від боєголовок малої дальності.
Нове озброєння є частиною програми модернізації протиповітряної оборони Збройних сил Швейцарії Air2030. У її межах країна також уклала угоду про закупівлю сучасних винищувачів F-35A.
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