ОП: Україна узгодила текст безпекової угоди з ЄС

Україна та Європейський Союз остаточно узгодили текст безпекової угоди.

Як повідомила в середу, 19 червня, пресслужба президента України Володимира Зеленського, заступник керівника Офісу президента (ОП) Ігор Жовква провів завершальний раунд відповідних переговорів із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

"Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

В ОП нагадали, що угоду укладуть "на виконання спільної декларації про підтримку України, яку ЄЄ разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року".

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС у безпековій угоді планує довгострокову підтримку України.

Україна вже має 17 двосторонніх безпекових угод

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.

Американські ЗМІ зауважили, що угода зі США, не є договором, який має ратифікувати Конгрес, тому Дональд Трамп чи будь-який інший переможець листопадових або наступних виборів президента зможе за бажання вийти з неї. У Зеленського на це відповіли, що безпекова угода зі США - перша юридично зобов'язуюча.