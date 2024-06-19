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АНАЛІТИКА

Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України

 

Європейська комісія у середу запропонувала бюджет на 2025 рік, який передбачає 15,2 млрд євро макрофінансової підтримки для України.

Про це йдеться на сайті комісії у середу, повідомляє "Європейська правда".

За пропозицією, 4,3 млрд євро будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро - у вигляді кредитів.

Загалом річний бюджет ЄС, запропонований комісією, на 2025 рік, має обсяг 199,7 млрд євро.

Проєкт бюджету на наступний рік є частиною довгострокового бюджету ЄС, ухваленого наприкінці 2020 року з поправками, внесеними в лютому 2024 року.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility - орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

Орган діятиме до 30 червня 2028 року та складатиметься з трьох членів, призначених Єврокомісією з-поміж громадян країн ЄС.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

Ключові теги: ЄС
 

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