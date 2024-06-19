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Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
13:38 19.06.2024 |
Національний банк заявив про кризу державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" і вимагає її фундаментально змінити.
Про це йдеться у свіжому звіті про фінансову стабільність, передає LIGA.net.
НБУ визнає: у перший рік повномасштабної війни програма відіграла критичну роль для підтримки бізнесу. Але протягом 2022-2023 років уряд 16 разів вносив зміни до програми - переважно збільшував ліміти та розширював коло позичальників.
За підсумками 2023 року програма охопила компанії, які формують близько 13% сукупного виторгу усіх підприємств.
Розширення програми призвело до того, що її масштаби значно перевищили можливості держави, яка заборгувала банкам 5,8 млрд грн станом на початок червня 2024 року.
"Виникла невизначеність. Банки не поспішають кредитувати за програмою через наявні борги перед ними. Позичальники не прагнуть укладати угоди поза програмою, сподіваючись скористатись її пільговими умовами. Як наслідок, укладення нових угод та пролонгація старих призупинилися, кредитування сповільнилося", - заявив НБУ.
Регулятор з'ясував також, що програма не сприяє вищій операційній ефективності компаній.
НБУ пропонує чотири кроки для вдосконалення програми 5-7-9:
* зосередитися на інвестиційних проєктах;
* обмежити видавання кредитів на поповнення обігових коштів;
* посилити оцінку відповідності клієнтів умовам доступу до програми;
* обмежити портфель кредитів за програмою розміром виділеного бюджету.
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