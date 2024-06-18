Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому

14:38 18.06.2024 |

Політика, Україна

 

У додатку Резерв+ QR-код, який заміняє військовий квиток, поки зʼявився не у всіх. Оскільки ця функція запускається декількома хвилями.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, як ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа...Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах", - заявила вона.

При цьому вона додала, що відсьогодні доступ до застосунку будуть мати 176 країн і Україна.

"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", - заявила Черногоренко.


За її словами, електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів.

"Власне функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований, легалізований постановою Кабміну. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового. Тобто цю "домашню роботу" уряд, Міністерство оборони виконали. Ми зможемо технічно надати доступ усім користувачам", - додала Черногоренко.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес