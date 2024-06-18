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QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
У додатку Резерв+ QR-код, який заміняє військовий квиток, поки зʼявився не у всіх. Оскільки ця функція запускається декількома хвилями.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Так, як ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа...Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах", - заявила вона.
При цьому вона додала, що відсьогодні доступ до застосунку будуть мати 176 країн і Україна.
"Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", - заявила Черногоренко.
За її словами, електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів.
"Власне функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований, легалізований постановою Кабміну. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового. Тобто цю "домашню роботу" уряд, Міністерство оборони виконали. Ми зможемо технічно надати доступ усім користувачам", - додала Черногоренко.
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