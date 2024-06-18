Автори економічного бронювання запропонували дві альтернативні моделі

Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, у понеділок зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти - №11331-1 і №11331-2. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Початковий законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць.

Альтернативні законопроєкти пропонують інші моделі:

→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;

→ змішану модель із 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.

У першому випадку бронюванню будуть підлягати наймані військовозобов'язані, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року (зараз один мінімум становить 3028 грн), за умови, що роботодавець не має боргів перед працівниками й бюджетом.

У другому випадку додається можливість забронювати ФОПа, зареєстрованого не пізніше ніж за шість місяців до набрання чинності цього закону, за умови, що його дохід становить не менш ніж трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаних (тобто понад 61 200 грн).