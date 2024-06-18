Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Резерв+» став доступний QR-код та електронний документ

09:16 18.06.2024 |

Політика, Україна

 

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У застосунок додано військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами.

Зазначається, що наразі нововведення є на IOS, але має з'явитися й на Anroid.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", - повідомляють розробники.

Що це означає?

Від сьогодні у Резерв+ можна виправити некоректні далі та знятися з обліку військовим.

Е-ВОД можна буде сформувати самостійно після актуалізації даних в електронному кабінеті призовника. Ця можливість доступна в мобільному додатку "Резерв+", що дозволить сформувати витяг з реєстру "Оберіг" з особистими та службовими даними. Наразі, за свідченням користувачів, сервіс ще не відображається у додатку не у всіх.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. Відсканувавши код, ТЦК чи поліцейські зможуть миттєво отримати інформацію з реєстру "Оберіг" про статус громадянина як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Електронний військовий квиток - аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Нагадаємо, за даними Міноборони вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок Резерв+.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес