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Арістотель
У «Резерв+» став доступний QR-код та електронний документ
У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
У застосунок додано військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами.
Зазначається, що наразі нововведення є на IOS, але має з'явитися й на Anroid.
"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", - повідомляють розробники.
Що це означає?
Від сьогодні у Резерв+ можна виправити некоректні далі та знятися з обліку військовим.
Е-ВОД можна буде сформувати самостійно після актуалізації даних в електронному кабінеті призовника. Ця можливість доступна в мобільному додатку "Резерв+", що дозволить сформувати витяг з реєстру "Оберіг" з особистими та службовими даними. Наразі, за свідченням користувачів, сервіс ще не відображається у додатку не у всіх.
Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. Відсканувавши код, ТЦК чи поліцейські зможуть миттєво отримати інформацію з реєстру "Оберіг" про статус громадянина як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Електронний військовий квиток - аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Нагадаємо, за даними Міноборони вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок Резерв+.
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