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АНАЛІТИКА

Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації

Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації

 

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед країн, які не підписали комюніке - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Лубінця, підписання декларації означає прихильність суверенітету України.

"Це (також) означає необхідність діяльності ЗАЕС під повним контролем України, неприпустимість нападів на торговельні судна в морях, що омивають Україну, заклик до репатріації полонених за формулою "всіх на всіх" і безумовне повернення українських дітей!", - зазначив він.

Нагадаємо, у Швейцарії відбувається дводенний Глобальний саміт миру. В його межах відбулося пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" - ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.
 

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