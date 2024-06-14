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АНАЛІТИКА

Офіційно: На саміті миру у Швейцарії будуть 92 країни, майже 60 – на найвищому рівні

 

Швейцарія, яка 15-16 червня приймає Глобальний саміт миру, розкрила фінальний перелік учасників заходу: понад половина буде представлена на найвищому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Усього, згідно з опублікованим Федеральною радою Швейцарії переліком, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні - президентів або прем'єр-міністрів.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні - здебільшого очільників МЗС. Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.
 

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