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НАТО схвалив план розширення підтримки України
16:06 14.06.2024 |
Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України", який передбачає більшу роль Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.
Як повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя, про це під час пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
План передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України.
"Ми узгодили план, який визначає те, як НАТО керуватиме наданням допомоги та навчанням. Це дасть змогу почати докладати зусиль на саміті в липні", - сказав генсек Альянсу.
Штаб із координації допомоги Києву розмістять у Вісбадені на півдні Німеччини, вже діє військова база США. У штабі служитимуть близько 700 солдатів із НАТО і країн-партнерів, переважно з України.
Як відомо, схвалення "оперативного плану" тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.
Але перед міністерською зустріччю у Брюсселі Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не братиме участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.
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