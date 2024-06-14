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Євросоюз продовжив транспортні коридори TEN-T в Україну: фінальне рішення
12:31 14.06.2024 |
Рада Європейського Союзу у четвер, 13 червня, ухвалила фінальне рішення щодо перегляду планів на розвиток Транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Вони передбачають продовження чотирьох транспортних коридорів в Україну та Молдову і зниження рівня транскордонних зв'язків з Росією та Білоруссю, повідомила пресслужба Ради ЄС.
Приєднання нових українських маршрутів дозволить залучити фінансування Євросоюзу, зокрема грантів Єврокомісії в рамках інструменту CEF (Connecting Europe Facility). Він фінансує інфраструктурні проєкти, спрямовані на розвиток Транс'європейської транспортної мережі.
У планах України - розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для покращення вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом.
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