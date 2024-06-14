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АНАЛІТИКА

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями

 

Україна згідно з підписаною ввечері, 13 червня, двосторонньою угодою з безпеки зі Сполученими Штатами Америки має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями, а також продовжувати реформування "Укроборонпрому". Про це йдеться в тексті документа.

"Україна зобов'язується посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями з міркувань національної безпеки", - зазначено в угоді.

Також "Україна зобов'язується продовжувати реформування державного оборонно-промислового конгломерату "Укроборонпром" з метою приведення його у відповідність до найкращих міжнародних практик ведення бізнесу та стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)".

Наголошується, що "Україна підтверджує свою прихильність гарантуванню безпеки наданих США оборонних товарів і технологій відповідно до вимог посиленого моніторингу кінцевого використання (EEUM) програми Міністерства оборони США "Золотий вартовий" (Golden Sentry)".

Зокрема, йдеться в документі, Україна, наскільки це дозволяють умови безпеки, додатково зобов'язується:

"Провести комплексну інвентаризацію всіх предметів EEUM, що залишилися у володінні України;

Надати Міністерству оборони США доступ до військових об'єктів на всій території України, на яких зберігаються предмети EEUM, з метою відновлення всіх заходів з особистої верифікації; так

Підтримувати майбутні потреби EEUM, які можуть бути визначені Сполученими Штатами для підтримання розумних гарантій безпеки сучасних звичайних озброєнь у повоєнному середовищі.

Учасники мають намір продовжити обмін інформацією про загрози, пов'язані з незаконним розповсюдженням зброї".

Своєю чергою, Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові сучасних, оперативно сумісних із НАТО сил оборони, здатних надійно стримувати і, в разі необхідності, захищати від майбутньої агресії.

Очікується, що майбутні Сили оборони України спиратимуться як на сучасне обладнання, так і на обладнання, яке було в експлуатації. Для підтримки стійкості українських сил оборони обидві сторони мають намір стандартизувати обладнання в усіх їхніх формуваннях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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