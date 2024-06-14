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Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
08:48 14.06.2024 |
У підписаній між США та Україною двосторонній угоді про гарантії безпеки, офіційний Київ зобов'язався провести низку інституційних реформ на шляху країни до членства у Північноатлантичному союзі (НАТО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт офіційного інтернет-представництва Президента України.
У документі зазначається, що сторони співпрацюватимуть для розвитку демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій України з метою сприяння євроатлантичній інтеграції та модернізації України відповідно до демократичних принципів і стандартів ЄС і НАТО, а також з метою надання пріоритету спільним цінностям НАТО й оперативній сумісності Сил безпеки та оборони України.
Також сторони зобов'язалися співпрацювати для сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Згідно з угодою, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:
* посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
* впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
* реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв'язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
* посилити корпоративне управління відповідно до принципів Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів та залученню інвестицій;
* прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
* трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
* реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду;
* модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.
Крім того, сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки.
"Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України - в НАТО", - йдеться в угоді.
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