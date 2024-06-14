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Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
23:52 13.06.2024 |
Юридичний механізм, передбачений у Двосторонній безпековій угоді між Україною та Сполученими штатами Америки, відрізняється від усіх попередніх документів, що їх підписувала Україна із державами-партнерами.
Про це розповів у коментарі Європейській правді заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.
Як повідомляла Європейська правда, у четвер Україна та США підписали 10-річну угоду про безпекову допомогу з боку США. Привертає увагу те, що документ, починаючи від назви, відмінний від тих, які Україна підписувала раніше. Якщо з іншими ключовими партнерами, починаючи від Британії Україна підписували "Угоди про безпекову співпрацю", то домовленість із США має назву "Двостороння безпекова угода".
Відмінним є також юридичний механізм - американська безпекова угода стала першою, яка передбачає, що ця міждержавна домовленість буде зареєстрована в ООН.
"Для України це буде перша юридично зобов'язуюча безпекова угода. Досі усі інші угоди, які Україна підписувала із партнерами, були лише політично зобов'язуючими. Тож американська угода буде юридично найсильнішою", - пояснив ЄвроПравді заступник глави ОПУ, дипрадник президента України Ігор Жовква.
Дипломат повідомив також, що США мають намір додатково посилити обов'язковість угоди через її схвалення у парламенті.
"Буде ухвалена відповідна резолюція Конгресу, в обох палатах. Це формально не буде не ратифікацією, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації, однак ми отримаємо політико-юридичну підтримку з боку конгресу", - пояснив він.
Угода набула чинності відразу після підписання президентами Зеленським і Байденом, та діятиме 10 років; це означає, що вона лишатиметься чинною як мінімум за двох президентів США. "В угоді закладено, що її виконує адміністрація США, незалежно від імені президента", зауважив Ігор Жовква.
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