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Прем'єрка Італії: G7 домовилась про $50 млрд для України за рахунок росактивів
23:34 13.06.2024 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії, пише "Європейська правда".
Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".
Вона наголосила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.
"Сьогоднішній крок є фундаментальним політичним кроком, який тепер треба буде швидко пропрацювати з технічного погляду, чітко беручи до уваги вже ухвалену на рівні Європейського Союзу нормативну базу, але це неочікуваний результат, яким я особливо пишаюся", - додала італійська прем'єрка.
Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.
Йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.
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