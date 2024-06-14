Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єрка Італії: G7 домовилась про $50 млрд для України за рахунок росактивів

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії, пише "Європейська правда".

Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".

Вона наголосила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

"Сьогоднішній крок є фундаментальним політичним кроком, який тепер треба буде швидко пропрацювати з технічного погляду, чітко беручи до уваги вже ухвалену на рівні Європейського Союзу нормативну базу, але це неочікуваний результат, яким я особливо пишаюся", - додала італійська прем'єрка.

Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.

Йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес