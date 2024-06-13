Кабмін скасував необхідність проходження ВЛК у разі бронювання та відстрочки від призову для низки посадових осіб

Кабінет Міністрів скасував необхідність проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у разі бронювання та відстрочки від призову для низки посадових осіб і встановив, що направлення призовників на ВЛК здійснюється лише в разі прийняття на військову службу в добровільному порядку.

Згідно з постановою №675 від 7 червня, уряд вніс доповнення до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, якими встановив, що під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише в разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку.

Також згідно зі змінами до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відстрочкою, передбаченою підпунктами 16-23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Зокрема, йдеться про такі категорії, як: керівники міністерств і їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, народні депутати, судді, члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голова і члени Рахункової палати, працівники органів військового управління, військових частин й інших силових відомств, дипломатичні службовці, а також низка категорій державних службовців.