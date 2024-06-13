НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту (в. п.) - до 13,0% річних із 14 червня 2024 року, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер.

"З огляду на баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та тривале покращення інфляційних очікувань правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п., до 13,0%", - сказав він.

Пишний наголосив, що такий крок узгоджується з підтриманням захисту гривневих заощаджень від інфляції та водночас сприятиме подальшій активізації кредитування.

Нацбанк, як і раніше, чекає на помірне прискорення інфляції найближчими місяцями та її вихід за межі діапазону в 5% ± 1 в. п. до кінця року.

Зазначено, що ключовими чинниками такого прискорення буде тиск на витрати бізнесу в умовах війни, нижчі врожаї порівняно з попередніми роками, перенесення на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищення тарифів на електроенергію.

Разом зі зниженням облікової ставки на 0,5 в. п. також знижено розміри ставок за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування - до 16% і 17% відповідно.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні у квітні Нацбанк несподівано знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5%.