Канада відправить Україні 2 300 авіаційних ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада надішле Україні 2 300 авіаційних ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), які раніше використовували канадські сили, 130 тис. набоїв для стрілецької зброї, 29 систем дистанційного керування Nanuk і 50 бронемашин.

"Сьогодні я також оголошу від імені Канади, що ми продовжуватимемо підтримувати наших друзів в Україні. По-перше, я оголошую, що Канада надасть Україні 2 300 канадських ракет CRV", - сказав він перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, де також відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Міністр зазначив, що останні кілька місяців проводилися випробування цих ракет на предмет їх життєздатності за запитом Збройних сил України на це обладнання. Також Канада продовжує випробовувати ракети CRV-7, щоб здійснити подальші постачання українцям.

Він повідомив, що Канада відправить додаткову кількість патронів для стрілецької зброї, а також 29 дистанційних систем Nanuk.

"Nanuk - це дистанційно керована бойова станція, яку канадська армія використовує на нашій власній легкій бронетехніці. Вона побудована канадською компанією Rheinmetall. Система NANUK може встановлюватися на різну бронетехніку в Україні", - розповів Блер.

Окрім цього, за словами міністра оборони, цього тижня Канада розпочинає постачання 50 нових канадських бронемашин в Україну.

"Перші чотири машини залишать Канаду цього тижня і будуть доставлені ЗСУ найближчими тижнями. Влітку військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання їх використання", - поінформував він.

У найближчі кілька тижнів Канада також розпочне відправлення перших партій із 900 дронів для України, додав Блер. Наразі Канада виділила Україні допомогу на суму понад 14 млрд канадських доларів.