Україна та США створять спільне підприємство з обслуговування американської бронетехніки

АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) та американська кампанія Amentum Services створять спільне підприємство, яке займатиметься відновленням та технічним обслуговуванням бронетехніки виробництва США.

Про це повідомила пресслужба УОП, передає Укрінформ.

«Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» підписало меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services, Inc. (США) - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше представники американської компанії відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США.

Як повідомлялося, 10 червня 2024 року у межах спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.