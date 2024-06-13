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АНАЛІТИКА

Канада передає першу партію бронемашин, побудованих для ЗСУ

Канада передає першу партію бронемашин, побудованих для ЗСУ

 

Канада передає Збройним силам України перші чотири бронемашини, побудовані для Києва.

Про це повідомили 12 липня у Міноборони Канади, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, перші чотири з 50 нових ББМ, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання з їх використання.

Загалом перші 10 автомобілів, що передаються, - це санітарні автомобілі ACVS.

Машини перевозять з канадського міста Лондон, що в Онтаріо, до Європи.

Як оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту президента України Володимира Зеленського 22 вересня 2023 року, Канада інвестує 650 мільйонів доларів протягом трьох років, щоб надати Україні 50 бронемашин

Ці надсучасні броньовані машини виконуватимуть широкий спектр функцій на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління, а також медичну евакуацію.

Ці ББМ, які також використовує канадська армія, забезпечують високий рівень маневреності та захисту екіпажу і вантажу, що перевозиться.

Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм.

Перші 10 машин будуть доставлені в Україну до осені і дозволять ЗСУ безпечно евакуювати поранених із зони бойових дій.

Ця передача є частиною загальної допомоги на суму понад $14 млрд, яку Канада зобов'язалася надати Україні з лютого 2022 року, в тому числі $4 млрд на військову допомогу.

Канада передала Україні бойові танки Leopard 2, протитанкові засоби, гаубиці M777, артилерійські боєприпаси, зимовий одяг тощо.
Ключові теги: Канада
 

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