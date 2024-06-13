Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн

На саміті G7 в Італії прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (майже $300 млн).

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Лондон надасть допомогу для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції України.

"Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією.

Критична енергетична інфраструктура, наприклад, постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбардової кампанії протягом останніх кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

"Ми повинні бути рішучими і творчими в наших зусиллях на підтримку України і припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку", - заявив глава британського уряду Сунак.