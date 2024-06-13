Фінансові новини
- |
- 13.06.24
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки
23:12 12.06.2024 |
Україна та Сполучені Штати Америки завтра, 13 червня, підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.
"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Він уточнив, що це відбудеться на полях саміту "Великої сімки" (G7), який пройде в Апулії (Італія).
Що каже Україна
У той же час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.
"Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включаючи ті, які стосуються озброєнь із самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо на саміт G7", - додав Єрмак.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, CNN вже писало про плани США підписати двосторонню угоду з безпеки під час саміту "Великої сімки".
Видання уточнювало, що угода буде "необов'язковою" для виконання майбутніми президентами США. Також там не буде конкретики щодо фінансових зобов'язань у рамках допомоги Україні.
Очікується, що документ схожий на ті, які Україна вже встигла підписати з іншими партнерами за цей рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки
|США запровадили санкції проти «Московської біржі», вона вимушено запинила торги доларом та євро
|Економічне бронювання нарешті оформили в законопроєкт: він уже в Раді
|США надішлють Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
|Україна отримала запевнення, що отримає гроші на 2024 рік. З 2025-м є питання
|Шольц пообіцяв поставки систем ППО і боєприпасів у найближчі «тижні та місяці»
|WP: США скасовують багаторічну заборону на постачання зброї «Азову»
|Гетманцев каже, що уряд готує пропозиції про підвищення деяких податків
Бізнес
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії