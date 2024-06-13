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АНАЛІТИКА

У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки

 

Україна та Сполучені Штати Америки завтра, 13 червня, підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що це відбудеться на полях саміту "Великої сімки" (G7), який пройде в Апулії (Італія).

Що каже Україна

У той же час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.

"Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включаючи ті, які стосуються озброєнь із самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо на саміт G7", - додав Єрмак.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, CNN вже писало про плани США підписати двосторонню угоду з безпеки під час саміту "Великої сімки".

Видання уточнювало, що угода буде "необов'язковою" для виконання майбутніми президентами США. Також там не буде конкретики щодо фінансових зобов'язань у рамках допомоги Україні.

Очікується, що документ схожий на ті, які Україна вже встигла підписати з іншими партнерами за цей рік.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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