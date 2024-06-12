США запровадили санкції проти «Московської біржі», вона вимушено запинила торги доларом та євро

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти внесло до санкційних списків понад 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні, які сприяють військовій економіці Росії та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції.

Нові санкції мають посилити тиск на Росію за її неспровоковану війну проти України та підвищать ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які допомагають оборонному сектору РФ, повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зокрема, розширено санкції проти фінансової системи Росії, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України.

У тому числі під санкції потрапила "Московська біржа", "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

"Московська біржа" вже оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня через санкції, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у доларах та євро.

Крім того, OFAC вніс до санкційних списків філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

Як повідомлялося, найбільша у Росії "Московська біржа" раніше визнавала, що буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Втім, голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявляла, що поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі".

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили санкції проти "Санкт-Петербурзької біржі", а також семи російських банків - "Абсолют Банку", "Бланк банку", "ХКФ банку", "Почта-банку", "Російського регіонального банку", "Всеросійського банку розвитку регіонів", банку "Русский стандарт".

Після цього "Санкт-Петербурзька біржа" вимушено перейшла на рублі, змінила керівника та спробувала провести розрахунки за операціями з іноземними цінними паперами, укладеними до припинення торгів 2 листопада.