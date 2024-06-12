Економічне бронювання нарешті оформили в законопроєкт: він уже в Раді

В Верховній Раді після пів року обговорень зареєстрували новий законопроєкт щодо бронювання військовозобов'язаних.

Документ зʼявився на сайті Ради 11 червня.

Авторами документа є група депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Тексту документа на сайті парламенту ще немає, але з назви зрозуміло, що він стосується особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних.

Наталуха розповів у Facebook про основні положення проєкту.

За його словами, у документі заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

Як вона працюватиме:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Нардеп додав, що іншим законопроєктом №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" передбачається вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:

- Нарешті визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України.

- Створюється Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проектам.

- Запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабінетом Міністрів України та інвесторами.

- Для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах.

Тіньовий ринок бронювання

Днями Наталуха повідомив, що тіньовий ринок бронювання за різними розрахунками варіюється від $700 млн до $2 млрд на рік.

"Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків", - написав Наталуха.

Він переконаний, що економічному бронюванню протистоять не військові, а "корупційний картель, який заробляє на тіньовому бронюванні".

"Саме тому ми боремось за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний % критичних працівників з числа військовозобовʼязаних у штаті", - додав депутат.